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Süpermarketlere kızıp kepenk kapattılar
Tokat Bakkallar ve Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Pazarcılar Derneği tarafından 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Tokat'ta küçük esnaf 1 saat süreyle kepenk kapattı. Kampanyaya Tokat merkez, ilçeleri ve şehir dışından birçok esnaf destek verdi
Kampanya ile AVM ve zincir marketlerin çalışma saatlerine, özellikle açılış ve kapanışlarda ve hafta sonlarına sınırlama getirilmesi, şube açılışlarına sınırlama getirilmesi ve böylece küçük esnafın rahatlaması amaçlanmıştı. Kampanya devam ederken yine kampanya kapsamında dün11.00-12.00 arasında esnaf kepenk kapattı ve satışları durdurdu.
Kepenk kapatma kampanyasına Tokat merkez, ilçeleri ve şehir dışından birçok esnaf destek verdi.
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