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Süpermarketlere kızıp kepenk kapattılar

Tokat Bakkallar ve Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası ve Pazarcılar Derneği tarafından 'Kahraman esnaf süpermarkete karşı' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Tokat'ta küçük esnaf 1 saat süreyle kepenk kapattı. Kampanyaya Tokat merkez, ilçeleri ve şehir dışından birçok esnaf destek verdi
20 Temmuz 2018 15:31
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Süpermarketlere kızıp kepenk kapattılar


Tokat Bakkallar ve Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanlığı ile Tokat Pazarcılar Derneği Başkanlığınca market, AVM ve zincir marketlerin şehir dışına taşınması, bu anlamda mahalle esnafı kültürünün yok olmaması amacıyla imza kampanyası başlatılmıştı.

Kampanya ile AVM ve zincir marketlerin çalışma saatlerine, özellikle açılış ve kapanışlarda ve hafta sonlarına sınırlama getirilmesi, şube açılışlarına sınırlama getirilmesi ve böylece küçük esnafın rahatlaması amaçlanmıştı. Kampanya devam ederken yine kampanya kapsamında dün11.00-12.00 arasında esnaf kepenk kapattı ve satışları durdurdu.

Kepenk kapatma kampanyasına Tokat merkez, ilçeleri ve şehir dışından birçok esnaf destek verdi.


Kampanyaya esnafın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tokat Bakkallar ve Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, "Tokat Merkez ve ilçelerdeki esnafımız da kepenk kapatma eylemine destek veriyor, fotoğraflar gönderiyorlar.


Kampanyamızda şuan esnafımız tek yürek olmuş durumda. Umduğumuzun çok üzerinde bir katılım oldu. İnşallah bir sonuca varacağız. Yetkililerin de bizi dikkate alacağına inanıyoruz. Vatandaşımızdan bir tepki almadık ama küçük esnaf kapandığında oluşan boşluk görülmeye başladı. Esnafın var olmasının kendileri için olmazsa olmaz olduğunu kabullenmeye başladılar" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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