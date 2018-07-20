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Tıp fakültesi mezunlarının atama kurası için açıklama

Tıp fakültesi mezunlarının atama kurası için açıklama
20 Temmuz 2018 15:56
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Tıp fakültesi mezunlarının atama kurası için açıklama

Sağlık Bakanlığı'nda konuyla ilgili yapılan açıklama

Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 26/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 82. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na alınacaklardır.

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 82. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 26/07/2018 tarihi saat 18:00'e kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 26/07/2018 tarihi saat 18:00'e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir.

Memurlar.Net
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