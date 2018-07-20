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İstanbul'da bir saadet zinciri operasyonu: 30 gözaltı
TurkeyMMM adında saadet zinciri kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 7'si tutuklandı
"Saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, "MMM" adıyla dünyada "Rus titan saadet zinciri" olarak bilinen ve Türkiye'de "TurkeyMMM.net" web sitesi üzerinden faaliyet gösteren örgüte yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda örgütün yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 30 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarıldı.
Savcılık, ifadelerini aldığı şüphelilerden 18'ini "bilişim sistemleri banka ve ya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle, 12 şüpheliyi de adli kontrol altına alınmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına, 23 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.
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