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Giresun'da bir uzman çavuş şehit oldu
Giresun Valiliği, Doğankent ilçemize bağlı Şadi Yaylası bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar sırasında Jandarma Uzman Çavuşumuz Recep Öncebe'nin kazaen açılan ateş sonucu şehit olduğunu duyurdu
Giresun'un Doğankent ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda kazaen açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün gece Doğankent ilçesine bağlı Şadi Yaylası'nda bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyon sırasında Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin kazaen açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın detaylı olarak devam ettiği kaydedilerek, "Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Şehit Öncebe'nin cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderilecek.
Atakan Çıtlak
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