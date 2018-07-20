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OHAL sonrası kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
AKP Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanmıştı.
Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi bugün TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
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