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Yüksekova kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye ve DSİ iş birliğiyle yapımına başlanan içme suyu arıtma tesisi sayesinde vatandaşlar yıllardır özlemini duyduğu temiz içme suyuna kavuşacak
20 Temmuz 2018 16:04
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Yüksekova kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova ilçe belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yapımına başlanan içme suyu arıtma tesisi sayesinde vatandaşlar yıllardır özlemini çektiği temiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçede, kentin yeniden yapılanması ve vatandaşların özlemini duyduğu hizmetlerle buluşturulması için başlatılan çalışmalar kapsamında içme suyu arıtma tesisi projesi hayata geçirildi.

İlçe halkının kesintisiz temiz suya kavuşturulması için belediye ve DSİ tarafından hazırlanan ve yaklaşık 50 milyon lira harcanması planlanan proje kapsamında Dilimli Barajı yakınındaki 30 dönümlük alanda çalışmalara başlandı.

Yüklenici firma tarafından temel atma işlemi gerçekleştirilirken, Dilimli Barajı'ndan alınacak suyun, arıtma tesisinden geçirildikten sonra sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

"Yıl sonuna kadar arıtma tesisini bitirmeyi hedefliyoruz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin alt ve üst yapısına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kentin temiz suya kavuşturulması için de ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını aktaran Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Şu anda içme suyunu sondajlardan çekip direkt vatandaşlara veriyoruz. Bunu hiçbir gelişmiş ülkede, şehirde kabul etmek mümkün değil. Bu kapsamda da içme suyu tesisinin ihalesi yapıldı. Şu anda temelleri atıldı, ilerlemeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar arıtma tesisini bitirmeyi hedefliyoruz. Bu tesisimizin yaklaşık maliyeti 50 milyon lira."

Kaşıkçı, önümüzdeki süreçte ilavelerle maliyetin artabileceğini vurgulayarak, "İlçemiz 70 bini aşkın nüfusa sahip. Bu arıtma tesisinden su aldığımız zaman saniyede 700 litre ile ortalama 205 bin nüfusa hitap eden temiz, içilebilir su elde etmiş olacağız. Bütün insanlarımız temiz suya kavuşacak. 7/24 kesintisiz içilebilir, sağlıklı bir suyu bu arıtma tesisiyle birlikte Yüksekova'nın hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Suyun Dilimli Barajı'ndan alınacağını dile getiren Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Dilimli Barajı'ndan hiçbir terfi sistemi kullanmadan alabileceğimiz en iyi noktalardan bir tanesi, şu anda çalışma yapılan yerdir. Oradan da su kendiliğinden bizim ana depomuza ulaşacak. Projeyi uygularken rastgele konumlar seçilmedi. Barajın konumu, arıtma tesisinin konumu ve bizim merkez depomuzun konumu hesaplanarak o nokta belirlendi. Yolun üzerinde şu anda 30 dönümlük alanda çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Yıl sonunda inşallah bunu hizmete sunmak istiyoruz."

Tesisin inşaatının yükselmeye başladığını aktaran Kaşıkçı, "Daha hızlı da gidebilirdik ama zeminde kayalık malzeme çıkması dolayısıyla temel kazma sürecinde bir aylık uzama oldu. Yüksekova, su arıtma tesisi devreye girdiği zaman hem temiz suya kavuşacak aynı zamanda gelecek 50 yıl, 100 yıllık süreçte de su ile ilgili artık bir derdi olmayacak." dedi.

Sayim Harmancı
Anadolu Ajansı
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