'Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin, "Bizim örgütlerimizle yürüttüğümüz çalışmalar il, ilçe başkanlarımızla, delegelerimizle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünü kutlayan Erkek, "Şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnetle ve şükranla anıyoruz. Eski genel başkanımız merhum Bülent Ecevit'i de bir kez daha büyük bir saygıyla anıyoruz. Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramımızı da kutluyoruz." dedi.

Doğu Karadeniz'deki terör operasyonları sırasında bir askerin şehit olduğunu anımsatan Erkek, şehit askere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Erkek, "Terör nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve terörle hep birlikte kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde üzücü bir iş kazası yaşandığını hatırlatan Muharrem Erkek, Yatağan Termik Santrali'nde kömür bandının çökmesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdiğini, 10 işçinin de yaralandığını söyledi.

Erkek, "Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz, onların acılarını paylaşıyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Muğla milletvekillerimiz Yatağan Termik Santrali'nde gerekli tüm incelemeleri yapıyorlar ve raporlarını kamuoyuyla paylaşacaklar. Milletvekillerimiz süreci her zaman olduğu gibi yakından takip ediyor." açıklamasında bulundu.

- Suruç'taki saldırı

Bugün aynı zamanda 33 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısının 3'üncü yılı olduğunu hatırlatan Erkek, terörün nereden gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu tekrarladı.

Erkek, "İŞID terörünü de PKK terörünü de FETÖ terörünü de tüm terör eylemlerini de nefretle kınıyoruz ve terörle kararlı bir şekilde mücadelemizin süreceğini de vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Yeniden İstanbul'dan milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun halen cezaevinde olduğunu hatırlatan Erkek, Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasının çok açık olmasına rağmen Yargıtay ilgili ceza dairesinin hala tahliyesiyle ilgili bir karar vermediğini aktardı.

Erkek, şunları söyledi:

"Hukuk devletinin ne aşamaya geldiğinin ve yargının üzerindeki ağır baskıların sonucu olduğunu biliyoruz. Ama her şeye rağmen Yargıtaydaki yüksek yargıçların anayasaya ve hukuka uygun karar vereceğine de inanmak istiyoruz. Enis Berberoğlu, mazbatasını aldığı gün, dakikadan, andan itibaren hukuksuz bir şekilde maalesef cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Aynı şekilde parti meclisi üyemiz ve önceki dönem milletvekilimiz Sayın Eren Erdem de haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevinde. Ama tüm bu baskılar, hukuksuzluklar bizim mücadelemizden hiçbir şekilde geri adım atmamıza sebebiyet vermeyecek aksine çok daha kararlı bir şekilde demokrasi mücadelemizi, hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz."

- Olağanüstü kurultay tartışmaları

Türkiye'nin ağır sorunlarla boğuştuğuna dikkati çeken Erkek, "Onun için bizim bu olağanüstü kurultay gündemini bir an önce aşıp, asıl gündemimizi bir bütün olarak hep birlikte sürdürmemiz çok çok önemli. Önümüzde yerel seçimler olarak, yerel seçimlere bir olarak, iri olarak, diri olarak hazırlanmalıyız." dedi.

Muharrem Erkek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin tüm partililerimizin, örgütlerimizin, delegelerimizin büyük bir sorumlulukla, duyarlılıkla hareket etmesi gerekiyor. Zaten bu sorumluluk ve duyarlılık bizim örgütlerimizde var. CHP bir örgüt partisidir. Olağanüstü kurultay sürecinde imza tartışmalarının bir yarış haline getirilip, sosyal medyada, basında gündeme getirilmesini de çok doğru bulmadığımızı da açıkça ifade etmek istiyorum. Bizim genel merkez olarak tüm il ve ilçe örgütlerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Genel merkezimize bugüne kadar noterden ulaşmış herhangi bir olağanüstü kurultay talebi yok. Talep edenlerin ulaştırdığı herhangi başvuru yok. Onun için bu tartışmaları biz kendi içimizde tüzüğümüze uygun bir şekilde sürdürmeliyiz. Sosyal medyada, basında parti içi tartışmaları gündemde tutmamalıyız. Çünkü ülkemizin çok önemli sorunları var. Bunlarla ilgili mücadelemizi çok daha önemli görüyoruz. Tek hedefimiz yerel seçimlerde hep birlikte çalışarak başarılı olmaktır."

Soruları da yanıtlayan Erkek, dün Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın olağanüstü kurultayla ilgili kendilerine ulaşan sayılar konusundaki açıklamaları hatırlatılarak, "Yeni bir gelişme olup olmadığının" sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MYK üyemiz Sayın Özkan'ın verdiği sayılar bizim il il yaptığımız tespitler sonucunda verilen doğru sayılardır. Bizim örgütlerimizle yürüttüğümüz çalışmalar il, ilçe başkanlarımızla, delegelerimizle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor. Ancak dediğim gibi imza talebinde bulunanlar da bu tartışmaları basında, sosyal medyada değil, zaten imzalar toplandığında genel merkeze sunulacak, tüzüğe göre hareket edilecek. CHP'de herkes hukuka, tüzüğe uygun hareket etme bilincindedir. Partimize zarar vermeden bu süreci götürmemiz çok daha önemlidir. Bizde kişilerin başarısı değil, partimizin başarısı çok daha önemlidir."

Olağanüstü kurultay isteyenlerin açıkladıkları rakamların sorulması üzerine ise Erkek, "Bunların hepsi bir iddia. Eğer iddia sahipleri, bunu beyan edenler noter onaylı talepleri bize sunarlarsa inceleme fırsatımız tabii ki olur ama bugüne kadar sunulmuş herhangi bir beyan, talep söz konusu değil. Bizim il il yaptığımız tespitler sonucunda biz bu iddia edilen rakamların doğru olmadığını ifade ediyoruz." yanıtını verdi.