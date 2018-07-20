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Bedelliden, kışladan içeri girmeyen herkes yararlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belgelerini alıp, kışladan içeri girmeyenler bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler" dedi
20 Temmuz 2018 16:16
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Bedelliden, kışladan içeri girmeyen herkes yararlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kışladan adımını içeri atmayan ve yaşı tutan yurttaşlar da bedelli askerlik uygulamasından faydanalanabilecek." dedi.

Muş, Mecliste gazetecilerin "bedelli askerlik" düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Mehmet Muş, düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığının planlama yapacağını, bunun da tek bir parametreye göre değil Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) mevcut kapasitesi ve ihtiyacına göre belirleneceğini söyledi.

Teklifin 28 günlük temel eğitimi kapsadığını ve şu ana kadar teklifte bir değişikliğin yapılmasının söz konusu olmadığını anlatan Muş, "Bedelliden faydalanacak vatandaşlarımız 3 koşulu; yaş, bedel ve 28 günlük temel eğitimi yerine getirerek, askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Burada temel askeri eğitimle alakalı bir değişiklik şu an için söz konusu değildir." diye konuştu.

Mehmet Muş, bir gazetecinin, Burdur'da bir yığılma olduğunu, kişilerin ikamet ettiği yerlerde bedelli askerlik görevini yapıp yapamayacağı sorusuna ise bununla alakalı planlamanın Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Milli Savunma Bakanlığına bırakıldığı yanıtını verdi.

Planlamanın ne şekilde yapılacağını hep birlikte göreceklerini ifade eden Muş, "Yetki, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığındadır. Dolayısıyla bu kurumlar askerlikle alakalı işlemleri ilk defa yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Muş, "Askerlik celbi çıkmış ancak daha teslim olmayan, yani kışladan adımını içeri atmayan ve yaşı tutan yurttaşlar da bedelli askerlik uygulamasından faydanalanabilecek." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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