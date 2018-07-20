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TSK'dan Münbiç'te 17'nci devriye
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 17'nci koordineli/bağımsız devriye görevini gerçekleştirdi
Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 17'nci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 17'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildi.
Ayşe Şensoy Boztepe
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