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ÖSYM'den DGS adaylarına saat uyarısı
ÖSYM tarafından, yarın yapılacak sınava girecek adaylara, sınav binalarına girişlerin saat 10.00'da sona ereceği hatırlatıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
Twitter üzerinden yapılan duyuruda, yarın yapılacak DGS adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
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