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Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin yıldızı yeniden parlıyor

Kruvaziyer turizminin önde gelen firmalarının 2019 ve 2020'de rotalarını yeniden Türk limanlarına çevirmesiyle Türkiye bu sektörde eski canlı günlerine dönecek
20 Temmuz 2018 16:47
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Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin yıldızı yeniden parlıyor

Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'deki 10 limana 86 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerdeki transit yolcu sayısı 45 bin 917 olarak kayıtlara geçti.

Kruvaziyer gemilerden 59'unun Kuşadası'na demirlemesi dikkati çekti. Dünyada yeni nesil turizm olarak nitelendirilen kruvaziyerde tercih sebebi deniz ve güneşten ziyade kültürel coğrafyalar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu dev gemilerin Türk limanlarına yanaşması için yoğun çalışmalar yürüttü. Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları da bu yöndeki tanıtım faaliyetlerine destek verdi.

Girişimler sonucu sektörün en büyüklerinden olan MSC, 2019 sezonundan itibaren İzmir ve Antalya'ya, Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonundan itibaren Kuşadası'na uğrayacağını açıkladı. Holland America Line da 2020 yılından itibaren rotasına yeniden Türkiye'yi ekleme kararı aldı. Ayrıca Royal Carribean'ın Azamara hattı da Kuşadası'na uğrak verecek.

KUŞADASI AÇIK ARA ÖNDE

Yıllın ilk yarısında dev gemilerle Türkiye'ye uğrayan 45 bin 917 yolcunun 35 bin 89'u Kuşadası'nı ziyaret etti. Yolcular, Meryem Ana ve Efes Antik kenti gibi tarihi yerlerin yanı sıra Kuşadası çarşısını gezdi. Gemilerin rotalarını yeniden Kuşadası'na çevirmesiyle bu yıl Kuşadası Limanı'na 120 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin ülkenin tanıtımı açısından önemli olduğu söyledi.

Dünyadaki turizm algısının değiştiğini belirten Öztürk, artık tatilcilerin deniz, kum ve güneşten ziyade yeni yerler görmek, yeni tatlar keşfetmek istediklerini dile getirdi.

Turizmin sektörünün kruvaziyerlere eğileceğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2000'li yılların başında atağa geçen kruvaziyer turizmi 2013'te düşüşe geçti. Kruvaziyerdeki en önemli destinasyonlar Karayipler ve Akdeniz'di. Türkiye parlayan bir inci gibiydi. Daha sonra Türkiye'ye uğrak yapan gemilerin bir kısmı rotasını Uzakdoğu'ya çekti ancak bu bölge de cazibesini yavaş yavaş kaybetti. Şimdi yeniden Türkiye'ye dönüş var. İstanbul Yenikapı'da kruvaziyer limanı yapılacak. İzmir limanına uzun zamandır kruvaziyer gemiler yanaşmıyordu. 2019 yılından itibaren dünya devi firmaları yeniden İzmir'de ağırlamaya başlayacağız. Türkiye'ye olan olumsuz algıyı yıkmış vaziyetteyiz. Bu seferler devam edecek"

Öztürk, dünyadaki kruvaziyer hatlarına 2019'da 20, 2020'de ise 110 gemi teslim edileceğini söyledi.

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde rakamların iyiye gittiğini vurgulayan Öztürk, sektörü canlandırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye Kruvaziyer Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de kruvaziyer şirketleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

MSC Lirica kruvaziyer gemisinin 2019'da İzmir'e geleceğini ifade eden Özgener, "Bu gemi 2 bin 300 yolcu kapasitesine sahip. Gemi personeliyle bu sayı 3 bini buluyor. Toplam 3 sefer yapacak gemi böylelikle 9 bin turisti kentimize getirecek" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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