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Kayıp kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu
İstanbul'dan, Bartın'a dönerken kaybolan kişinin cesedi, Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki ormanlık alanda bulundu
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Bartın'a motosikletiyle hareket eden Gürkan Can'dan (30) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Zonguldak ve Bolu sınırındaki Dorukan Tüneli'nin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Can'ın Devrek istikametine gittiğini belirledi.
Ekiplerin arama çalışması sonucunda Gürkan Can'ın cesedi, karayoluna 5 metre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.
Bulunduğu yerden çıkarılan Can'ın cenazesi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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