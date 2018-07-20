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Fındık hasadında çocuk işçi çalıştırana ceza kesilecek

Fındık bahçesinde ücret karşılığında 16 yaşından küçükleri çalıştıran bahçe sahibi ve işverenlere çocuk başına 259 lira ceza yazılacak
20 Temmuz 2018 16:53
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Fındık hasadında çocuk işçi çalıştırana ceza kesilecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da ilçelerde kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim ekiplerinin kontrollerinde, fındık bahçesinde ücret karşılığı çocuk işçi çalıştırdığı tespit edilenlere ceza yazılacağını bildirdi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık hasadına çok kısa bir süre kaldığını ifade etti.

Ordu'da sahil kesiminde temmuz sonu itibarıyla fındık hasadının başlayacağını anımsatan Soydan, orta ve yüksek rakımlı bölgelerde ise hasadın ağustos ayı içerisinde yapılacağını belirtti.

Soydan, bölgede fındık hasadının yaklaşmasıyla Doğu ve Güneydoğu illerinden mevsimlik işçilerin bölgeye gelmeye başladığını dile getirerek, hasat öncesi bahçe sahipleri ve işverenlerle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Fındık üreticilerini ve işverenleri çocuk işçiliği konusunda uyaran Soydan, "Geçtiğimiz yıllarda bahçe sahipleri ve işverenler yapılan denetimler sonrası çok ciddi cezalara maruz kaldı. Benzer durumun yaşanmaması için herkesi sorumluluğa davet ediyoruz." dedi.

ÇOCUK BAŞI 259 LİRA CEZA

Soydan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre çocuk başına hem bahçe sahiplerine hem de "dayı başı" olarak bilinen işverenlere 259 lira ceza uygulanacağına dikkati çekerek, "Her ilçede kaymakamlıklar tarafından denetim ekibi oluşturulacak.

Bu denetim ekibi yaptığı kontroller sırasında bahçede ücret karşılığında çocuk işçi tespit etmesi durumunda cezayı yazacak." diye konuştu.

Ekiplerde yer alan kolluk kuvvetlerinin habersiz denetim yapacağını belirten Soydan, bu noktada kimsenin mağdur olmaması için uyarıların dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Ordu'daki camilerde cuma namazında okunan hutbe sonrası, vatandaşlar çocuk işçiliği konusunda uyarıldı.

Anadolu Ajansı
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