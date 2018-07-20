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Sağlık Bakanlığı 'Adıyaman iddialarını' yalanladı

Sağlık Bakanlığından, Adıyaman'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi
20 Temmuz 2018 16:56
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Sağlık Bakanlığı 'Adıyaman iddialarını' yalanladı

Sağlık Bakanlığından, Adıyaman'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunmadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, Adıyaman'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunmadığı iddiaları hatırlatıldı.

Adıyaman'da Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim araştırma hastanesi, 4 devlet hastanesi ve 5 ilçe devlet hastanesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, il genelinde 17 kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunduğu, iki uzman tabibin aylıksız izinli olduğu, bir uzman hekimin de sözleşmeli çalıştığı kaydedildi.

İlde 14 uzman doktorun aktif görev yaptığının bildirildiği açıklamada, "İlde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kemal Karadağ
Anadolu Ajansı
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