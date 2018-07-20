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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Fenerbahçe ile Feyenoord arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 21.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 17.30'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere Sokak'ın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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