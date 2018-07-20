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Hafızlık tespit sınav sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı II. dönem hafızlık tespit sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinden yaptığı duyuruda 2018 yılı II. dönem hafızlık tespit sınavı sonuçlarını açıkladığını bildirdi
2018 Yılı II. Dönem (Temmuz) Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları için tıklayınız
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