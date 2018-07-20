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AVM'ler bayramda kapatılabilir

AVM-Der Başkanı Tahir Çelik, "Muhtemelen önümüzdeki hafta vali beyle bir toplantımız olacak. Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılma konusu gündeme gelecek" dedi
20 Temmuz 2018 17:27
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AVM'ler bayramda kapatılabilir

Alışveriş Merkezi Yöneticileri Derneği (AVM-Der) düzenlediği organizasyonla Ankara'dan ve Ankara dışında bulunan alışveriş merkezi yöneticilerini kahvaltıda bir araya getirdi. Kahvaltının ardından etkinlik konuşmalar ve sunumlarla devam etti.

Organizasyonda konuşan AVM-Der Başkanı ve Nata Vega AVM Müdürü Tahir Çelik, ''Artık alışveriş merkezleri bürokrasinin içine girdi. Bayramlarda açılıp kapanmaya kadar, hafta içi kaçta açılıp kaçta kapanmasına kadar Valilikler karar alıyorlar. Bu toplantılar daha verimli olsun istedik. Perakende dünyasından misafirlerimiz çağırdık. Sektör hakkında konuşacağız ve faydalı olacak. Bunun dışında teknik şeyler de olsun istedik. Mesela AVM'lerin teknik işleri var. Bugün bir firmamızın dekoratif aydınlatma konusunda bir sunumu olacak" ifadelerini kullandı.

"Herkese görev vermek istiyoruz çünkü hep beraber bir şeyler yapacağız"

Dernekte toplam 16 kişi olacağını belirten Çelik, "Herkese görev vermek istiyoruz çünkü hep beraber bir şeyler yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta vali beyle bir toplantımız olacak. Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılma konusu gündeme gelecek" diye konuştu.

Yöneticiler olarak çoğu zaman arada kaldıklarını söyleyen Anatolium AVM Müdürü Burak Uçar, AVM-Der sayesinde toplanmalarını daha nötr hale getirip Ankara dışına çıkmak istediklerini belirterek, faaliyetler arasından öncelikle alışveriş merkezi yöneticilerinin çektiği sıkıntıları gündeme getireceklerini vurguladı.

Journey firmasının sahibi Ercan Görür, 22 yıldır sektörde olduklarını belirterek, imalatı en zor olan üretimin kadın giyim olduğunu ifade etti Görür. Online satış fikrini ise ilk başta onaylamadığını fakat daha sonra bu fikre sıcak baktığını dile getirdi.

Blachere İllumination firmasının Satış ve Pazarlama Direktörü Kemal Ömerci ise firmayı tanıtan bir sunum gerçekleştirerek, firmasın Türkiye'de ve dünyada birçok alışveriş merkezinde çalıştığını ifade etti.

AVM-Der Genel Sekreteri Çiğdem Gönen ise Avm-Der'in Türkiye'de büyüyen alışveriş merkezlerinin potansiyelinin profesyonellerinden oluştuğunun altını çizerek, ''Sektörümüz ciddi olarak büyüyor ve profesyoneller yetiştirme anlamında, ortaklaşa yapacağımız hizmetler anlamında bir güç oluşturmak için kurmuş olduğumuz bir dernek. Burada sektöre çeşitli katkılar sağlamak hedefleriyle yola çıktık. Ankara merkezli bir dernek şu anda. Ortak sorunlarımız, ortak projelerimiz, yapabileceğimiz her türlü organizasyonlarda bir araya gelmek üzere birleştik. Bugün ilk toplantımızı yapıyoruz'' açıklamalarında bulundu.

"Biz yaşamın artık vazgeçilmez ana damarlarından biri olarak hizmet vermeye çalışıyoruz"
Türkiye'deki AVM'leri gelişim açısından değerlendiren Gönen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Ankara'da fazla sosyal mekan olmadığı için AVM'ler sosyal yaşamın bir parçası haline geldi. Bizler de AVM'ler olarak bu sosyal çevrenin ihtiyacı olan dokuları, yaşamları, ihtiyaçları AVM'lerde bulunduruyoruz. Aslında sadece AVM demek doğru değil. Şehrin ana noktalarındayız, ana yapılarıyız. Birçok kişinin buluştuğu sosyal mekanlarız. Biz yaşamın artık vazgeçilmez ana damarlarından biri olarak hizmet vermeye çalışıyoruz."

Gönen, Ankara'da denizin olmaması insanların AVM'leri tercih etmesini daha çok etkiliyor mu? sorusuna ilişkin ise, ''Sosyal yaşantının bu sebepler nedeniyle bir parçasıyız. Hafta sonu olduğunda ailelerin çocukları kursa gitmek istiyorsa gidebiliyor, oynamak istiyorsa oynayabiliyor. Sinemalarımız var, spor merkezlerimiz var. Dolu dolu bütün fonksiyonları içimizde tutmaya çalışıyoruz. Bu aslında bize ciddi bir misyon da yüklüyor. Bunları el birliğiyle de koruyacağımız dernek çatısı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' değerlendirmelerinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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