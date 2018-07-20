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193 bin lira hibeyle yaptırılan tuvaletin açılış töreni yapıldı
YALOVA'da, Dünya Tuvalet Birliği (WTA) hibesiyle yaptırılan 193 bin TL'lik tuvaletin açılışı törenle yapıldı
Doğu Sahil Bandı'nda gerçekleştirilen açılışa Güney Kore İstanbul Başkonsolu
Keewon Hong, WTA Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli temsilciler
katıldı. Toplam 41 metrekare olan ve 193 bin liraya mal olan tuvaletin içinde
bay-bayan ve engelli olmak üzere üç kabin ve ayrıca bebek bakım odası bulunuyor.
"Bu doğru bir yaklaşım değildi. Eğer Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Suwon'a gidip de orada bulunan tuvalet müzesini görselerdi böyle düşüncelerde olmayacaklarına inanıyorum. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsedim. Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanı'na Suwon Parkı'nı gezdirirken, 'Buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. Bizde bu konuda yapılan teklifi geri çevirmenin doğru olmayacağını düşünerek kabul ettik
. Çünkü Suwon kenti WTA üyesi olan bir belediye. Lokasyon olarak bize o parkı teklif etmişti.
O bölgede bir tuvalet olduğu için, bu sahil bandını kendilerine önerdik. Çünkü
burası en önemli noktalardan birisi. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız
gerektiği gibi eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. Sonuçta Müslüman bir
ülkede yaşıyoruz ve bizde 'Temizlik imandan gelir' diye bir sözümüz var. Bu
sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız."
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