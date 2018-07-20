|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Dolmabahçe'de yol çöktü
Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatılırken inceleme yapılıyor
Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.
Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı.
Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Bu haber 446 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI