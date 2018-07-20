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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 189,00 liradan tamamladı
20 Temmuz 2018 17:46
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 309,00 lira, Cumhuriyet altını 1.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 189,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 188,90 189,10 188,80 189,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.245,00 1.265,00 1.244,00 1.265,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 172,50 176,50 172,00 176,00
Lira(Tam) Ziynet 1216,00 1236,00 1.216,00 1.236,00
Yarım Ziynet 608,00 618,00 608,00 618,00
Çeyrek Ziynet 304,00 309,00 304,00 309,00
Anadolu Ajansı
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