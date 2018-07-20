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Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya
Polonya'da düzenlenen ihaleyi kazanan Bursa'da faaliyet gösteren Durmazlar Holding, Türkiye'nin ilk tramvay ihracatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor
Türkiye'nin ilk tramvay üreticisi olan Durmazlar Holding, Polonya'nın Olsztyn Belediyesi tarafından açılan tramvay ihalesini kazandı.
Durmazlar Holding tarafından üretilen, Türkiye'de Kocaeli ve Samsun'da seferler yapan "Panorama" model tramvay, 2020 yılından itibaren Polonya'nın Olsztyn kentinde yolcu taşıyacak.
Durmazlar Holding Yönetim Kurumu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk tramvay üretimini yapan firma olarak bu alanda yine bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Olsztyn Belediyesi'nin 21 Şubat'ta açtığı ihaleye katıldıklarını belirten Yılbirlik, "İlk etapta 12 tramvay üretimini kapsayan 12+12'lik anlaşmada, 4 firmayı geride bırakarak ihaleyi kazandık. Türkiye'nin ilk tramvay üreticisi olarak yine ülkenin ilk ihracat sözleşmesini gerçekleştirdik. Bunun için oldukça mutluyuz." dedi.
Yılbirlik, ihale sözleşmesindeki şartlar gereği "Panorama" model tramvayların 2020 yılından itibaren Olsztyn kentinde hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.
Hüseyin Yesilkavak
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