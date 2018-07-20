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22.dönem POMEM adayları 20 okulda eğitim görecek

22.dönem POMEM mülakatlarının sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması ve eğitimin başlangıç süreci beklenmeye başladı.
20 Temmuz 2018 17:54
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22.dönem POMEM adayları 20 okulda eğitim görecek

22.dönem pomem mülakatlarının sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması ve eğitimin başlangıç süreci beklenmeye başladı.

Kısa süre sonra açıklanacak sonuçlardan sonra memurlar.net olarak ulaştığımız bilgilere göre 10.000 aday 20 okulda eğitim görecek.

Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan 1000 bayan ise, 3 farklı Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimini tamamlayacak.

Ulaştığımız tabloyu ve okul planlamalarını paylaşıyoruz.

9.000 erkek ,1000 bayan adaya dair listedir.

Erkek aday planlamaları;

Ali Gaffar Okkan (Diyarbakır) Pomem 700
AfyonKarahisar Pomem 450
Aksaray Şehit Önder Güzel Pomem 400
Arnavutköy Pomem 300
Aydın Pomem 500
Bilecik Pomem 400
Bitlis Pomem 350
Bursa Pomem 400
Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz (Ankara) Pomem 1000
Erzurum Pomem 350
Gaziantep Pomem 350
Hatay Pomem 500
Karaman Pomem 350
Kayseri Pomem 500,
Kemal Serhadlı (Adana) Pomem 400
Konya Ereğli Pomem 400
Malatya Pomem 400
Rize Pomem 500
Trabzon Pomem 350
Yozgat Pomem 400

Kadın aday planlamaları;

Aksaray Şehit Önder Güzel Pomem 300
Arnavutköy Pomem 300
Yozgat Pomem 400
Memurlar.Net - Özel

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