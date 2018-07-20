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22.dönem POMEM adayları 20 okulda eğitim görecek
22.dönem POMEM mülakatlarının sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması ve eğitimin başlangıç süreci beklenmeye başladı.
22.dönem pomem mülakatlarının sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması ve eğitimin başlangıç süreci beklenmeye başladı.
Kısa süre sonra açıklanacak sonuçlardan sonra memurlar.net olarak ulaştığımız bilgilere göre 10.000 aday 20 okulda eğitim görecek.
Mülakat sürecini başarıyla tamamlayan 1000 bayan ise, 3 farklı Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimini tamamlayacak.
Ulaştığımız tabloyu ve okul planlamalarını paylaşıyoruz.
9.000 erkek ,1000 bayan adaya dair listedir.
Erkek aday planlamaları;
Ali Gaffar Okkan (Diyarbakır) Pomem 700
Kadın aday planlamaları;
Aksaray Şehit Önder Güzel Pomem 300
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