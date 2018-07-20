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Adli ve idari yargı ana kararnamesi gecikecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli ve idari ana yargı kararnamesinin sonuçlanmasının gecikeceğini duyurdu
20 Temmuz 2018 18:00
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Adli ve idari yargı ana kararnamesi gecikecek

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ

ADLİ VE İDARİ YARGI

2018 YILI ANA KARARNAMELERİNE İLİŞKİN EK DUYURU

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli ve idari yargı 2018 yılı ana kararnamelerinin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar ilan edileceği daha önce duyurulmuş ise de; Yargıtay ve Danıştay Üye seçimlerinin gündeme gelmesi nedeniyle kararname çalışmaları uzamış olup, söz konusu kararnamelerin 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında sonuçlandırılması planlanmıştır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
Memurlar.Net
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