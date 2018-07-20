Kurumlar, tıbbi atık konusunda bilgilendirildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafının anlatıldığı "Tıbbi Atıklar" konulu eğitim semineri düzenledi.

Ordu'da tıbbi atıklar konusunda yaşanan sorunları önlemek için tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyonu işini 2016 yılında özel bir firmaya ihale eden Büyükşehir Belediyesi, çevre ve tüm canlılar için önemli bir projeye imza atmıştı. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yapılan bu çalışmalarla ilgili bilgi vermek ve mevzuat içeriğinden bahsetmek için 'Tıbbi Atıklar' konulu eğitim semineri düzenleme kararı aldı.

Firma tarafından işletilen sterilizasyon tesisinde gerçekleştirilen işlemler ile tıbbi ve tehlikeli atıkların ayrımının anlatıldığı seminerde, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkındaki yönetmelik, tıbbi atıklarda ADR, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde dizayn edilen yeni sistem entegre çevre bilgi sistemi ve mobil tehlikeli atık takip (MOTAT) sisteminin kullanım aşamaları hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Seminerde yapılan açıklamada, çevre ve çevre sorunlarının son yıllarda gerek kurumsal gerekse uygulama düzeyinde en çok ele alınan konuların başında geldiğine vurgu yapılırken, atıkların bu sorunlar içerisinde ilk sırayı aldığı belirtildi. Yapılan bilgilendirmede, "Atıkların özellikleri ve bileşenleri ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri bulunmaktadır. Atıklar içinde özelliklerinden dolayı tıbbi atıklar önemli bir yer oluşturmaktadır. Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte ve biyolojik açıdan tehlikeli atıklar, enfekte olmayan evsel nitelikli katı atıklar ve tehlikeli atıklar olmak üzere üç grupta toplanır. Bunlardan enfekte ve biyolojik açıdan tehlikeli atıkların patojen taşıma ihtimali yüksek, evsel nitelikli atıkların patojen taşıma ihtimali ise düşüktür. İşte tıbbi atıkların bu özelliklerinden dolayı çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ortama verilmesi engellenmelidir. Bu atıkların bertarafı ise ayrıca dikkat gerektiren bir konudur. Diğer atıklardan farklı olan tıbbi atıklarda bu konulara gereken önemin verilmemesi sonucunda çevre sorunlarının yanında sağlık ve etik açıdan sorunların da oluşması kaçınılmazdır" denildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen seminere, Ordu ili ve ilçeleri genelinde hizmet veren tüm sağlık kuruluşları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Seminer sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlendi.