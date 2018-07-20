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Sanal gerçekliğin 5. çalıştayı Almanya'da yapıldı

Harran Üniversitesi öncülüğünde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Karacadağ Kalkınma Ajansının iştirakçi ortak olduğu Sanal Gerçeklik Projesi kapsamında beşincisi yapılan çalıştayın adresi bu kez Almanya'nın Magdeburg kenti oldu.
20 Temmuz 2018 18:11
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Sanal gerçekliğin 5. çalıştayı Almanya'da yapıldı

Harran Üniversitesi öncülüğünde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Karacadağ Kalkınma Ajansının iştirakçi ortak olduğu Sanal Gerçeklik Projesi kapsamında beşincisi yapılan çalıştayın adresi bu kez Almanya'nın Magdeburg kenti oldu.

GAP Bölgesinin batı bölümünün genel çekiciliğini ve bölgesel iş gücünün kapasitesini arttıracak, özel sektör ile yükseköğrenim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirecek olan proje, "Özel sektör ve Devlet sektöründeki Sanal gerçeklik uygulamaları için araştırma ve eğitim olanaklarının güçlendirilmesi" adlı projenin 5. çalıştay programı Almanya Magdeburg kentinde, projenin ortağı olan Otto Von Guericke Üniversitesine bağlı Faunhofer İnstitute For Factory Operation and Automation IFF 'nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Program dahilinde Harran Üniversitesi Proje Yöneticisi Dr.Öğr. Üyesi Fred Barış Ernst, proje ekibinden Prof.Dr. Saffet Erdoğan , Doç. Dr. Gencay Sarıışık, Dr. Öğr. Üyesi Dursun Akaslan ve proje asistanı Songül Akdağ, Hollanda'daki ortağı olan şirket sahibi Marteen van Grinsven ve Almanya'daki ortakları olan Tobias Reggelin ve misafir katılımcılar ile 5 gün süren çalıştay yapıldı.

Çalıştayın ilk gününde projenin hedefleri ele alındı. İkinci gün ise projenin asıl hedeflerinden biri olan sanal gerçeklik merkezinin Şanlıurfa'ya kazandırılması için gerekli olan Canvas oluşturuldu. Harran Üniversitesi katılımcıları IFF de bulunan Elbedome tipi - VDTC'de 360 geniş projeksiyon sistemi bu sistemde sanal gerçekliği bir çok alandan örnekleri ile deneyimledi. Üçüncü gün eğitim, mühendislik ve sanal ameliyatlar gibi yapılan çalışmalar deneyimlendi. Dördüncü gün ise projenin ileriki hedeflerinden biri olan sanal gerçeklik merkezi için gereksinim ve iş akış planları yapıldı. Beşinci ve son gün ise Harran Üniversitesi proje ekibinin Hollanda'daki ortağın yapım aşamasında olan sanal gerçeklik merkezine ziyaretiyle çalıştay son buldu.

Sanal gerçeklik projesinin ana hedefi, her alanda imkan sağlayacak olan Sanal gerçeklik merkezini Şanlıurfa'ya kazandırmaktır. Bu sayede bu proje, Harran Üniversitesinde kurulması düşünülen sanal gerçeklik merkezinin sanayi sektörü üzerinde etkisinin yanı sıra inşaat sektörü, turizm sektörü, hizmet sektörü, sağlık sektörü ve eğitim sektöründe de etkili olacak. Bölgede, şehir planlamasında, altyapı hizmetlerinde, sanayi bölgeleriyle ilgili tasarım sürecinde ortaya çıkacak planlamalar ile hizmet ürünleri sunulması, turizm (tur, gezi. arkeoloji vb.) güzel sanatlar (sinema, tiyatro vb.) insan ve çevreyi ilgilendiren birçok sosyal alanda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler tarafından yapılacak olan siparişlere sunum hazırlanması ve görselleştirilmesi, uzaktan eğitim için bir altyapı oluşturulmasında, tıp, mühendislik, güzel sanatlar alanında her türlü araştırmanın desteklenmesi orta ve yükseköğrenimdeki öğrencilere eğitim verilerek bu sektöre kazandırılması ve istihdam sağlanmasına katkı sağlayacak.
İhlas Haber Ajansı
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