1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da polise bıçaklı saldırı

Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
20 Temmuz 2018 18:16
Yazdır
Bursa'da polise bıçaklı saldırı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir polis memuru, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Adliyesi'nden evine gitmek için Bursaray Demirtaşpaşa İstasyonu'na gelen polis memuru Mustafa Tarhan, burada 5-6 kişilik bir grup ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine söz konusu kişiler, Tarhan'a saldırdı.

Darbedilen Tarhan, şüphelilerden biri tarafından bıçakla bacağından yaralandı.

Tarhan, olayın ardından haber verdiği 112 Acil Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tarhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mustafa Tarhan'ın, Bursa Adliyesi'nde koruma polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,466 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de anız yangını ağaçlara sıçradı
20 Temmuz 2018 19:33		 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
20 Temmuz 2018 18:31
128 yıllık karakol binası aile eğitim merkezi olacak
20 Temmuz 2018 18:23		 Kurumlar, tıbbi atık konusunda bilgilendirildi
20 Temmuz 2018 18:09
Dolmabahçe'de yol çöktü
20 Temmuz 2018 17:37		 193 bin lira hibeyle yaptırılan tuvaletin açılış töreni yapıldı
20 Temmuz 2018 17:33
Bedelli askerlik için at satıyor
20 Temmuz 2018 17:23		 Hafızlık tespit sınav sonuçları açıklandı
20 Temmuz 2018 17:18
Alev Alatlı: Liyakati çözersek Türkiye şahlanır
20 Temmuz 2018 17:04		 Fındık hasadında çocuk işçi çalıştırana ceza kesilecek
20 Temmuz 2018 16:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı
MEB Bakanı: Oyunun ortasında kural değişmeyecek
Tüm memurların hizmet belgeleri e-Devlet'te
Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
Polis memuru, kızına cinsel istismardan tutuklandı
Bedelli askerlik için parası olmayanlara uyarı
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
Aref ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlük yazarına hayranlık hissi 4
portakalcicegi2017 4
işi inada bindirmek 2
romelu lukaku 2
stajyer 3
güle güle 3
saf çıkarcı eğilim 2
arda turan 1
yanlış okumalar 2
deli 3
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam