İzmir'de 41 göçmen yakalandı

MEB BAKANI: OYUNUN ORTASINDA KURAL DEĞİŞMEYECEK Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Elbette hatamız olarak ama ilke olarak böyle bir yaklaşımımız olduğunu söyleyebilirim" dedi.