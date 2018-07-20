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CHP genel merkezinden muhaliflere kurultay resti
CHP genel merkezinden muhaliflere kurultay resti. CHP, 604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde derhal gereği yapılacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi.
604 İMZA TOPLANDI
CHP'de bugün akşam saatlerine doğru olağanüstü kurultay için 604 delegenin imza verdiği bildirildi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin gelinen noktayı, Twitter hesabından paylaştı. Tüzün, mesajında, "Kurultay çağrımızın 5'inci gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler partimizin yürekli kurultay delegelerine, Teşekkürler CHP ailemize." ifadelerini kullandı. CHP Tüzüğü'ne göre, imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor. Sayının yeterli olması durumunda ise genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.
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