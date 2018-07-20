1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bingöl'de anız yangını ağaçlara sıçradı

Bingöl'de anız yangının ağaçlara sıçraması sonucu çok sayıda meyve ağacı zarar görü.
20 Temmuz 2018 19:33
Yazdır
Bingöl'de anız yangını ağaçlara sıçradı

Bingöl'de anız yangının ağaçlara sıçraması sonucu çok sayıda meyve ağacı zarar görü.

Yangın, merkeze bağlı Ardıçtepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle anızlarda yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede meyve ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Bingöl Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ederek, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Yangından yaklaşık 50 meyve ağacının zarar gördüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 478 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
20 Temmuz 2018 18:31		 128 yıllık karakol binası aile eğitim merkezi olacak
20 Temmuz 2018 18:23
Bursa'da polise bıçaklı saldırı
20 Temmuz 2018 18:16		 Kurumlar, tıbbi atık konusunda bilgilendirildi
20 Temmuz 2018 18:09
Dolmabahçe'de yol çöktü
20 Temmuz 2018 17:37		 193 bin lira hibeyle yaptırılan tuvaletin açılış töreni yapıldı
20 Temmuz 2018 17:33
Bedelli askerlik için at satıyor
20 Temmuz 2018 17:23		 Hafızlık tespit sınav sonuçları açıklandı
20 Temmuz 2018 17:18
Alev Alatlı: Liyakati çözersek Türkiye şahlanır
20 Temmuz 2018 17:04		 Fındık hasadında çocuk işçi çalıştırana ceza kesilecek
20 Temmuz 2018 16:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
Sendika ve gazete aboneliği, derneğe bağışa dair OHAL Komisyonu kararı
MEB Bakanı: Oyunun ortasında kural değişmeyecek
Tüm memurların hizmet belgeleri e-Devlet'te
Devlette kariyer kapıları sonuna kadar açıldı
Polis memuru, kızına cinsel istismardan tutuklandı
Polislere uyarı: Hiçbir cemaate bağlı olmayacaksınız
Bedelli askerlik için parası olmayanlara uyarı
Bedelli askerlikte 28 gün askerlik kaldırılacak mı?
Aref ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atiba hutchinson 1
ziya selçuk 2
topunuzu keserim 1
alexander büttner 1
dünya fenerbahçeliler günü 1
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 2
açılışa özel indirim 1
değer kaybı 1
arabanın lpg sistemini değiştirmek 1
batı tandanslı ideolojik körlük 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam