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Adana'da internet üzerinden nitelikli dolandırıcılığa 21 tutuklama

Adana merkezli toplam 7 ilde düzenlenen operasyon sonrası yasa dışı bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 27 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakılırken, diğer 24 sanık ise ifadeleri alınmak üzere Adana'nın Kozan ilçesinde hakim karşısına çıkarıldı. Sanıklardan üç kişi denetimli olarak serbest bırakılırken, 21 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Temmuz 2018 20:26
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Adana'da internet üzerinden nitelikli dolandırıcılığa 21 tutuklama

Adana merkezli toplam 7 ilde düzenlenen operasyon sonrası yasa dışı bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 27 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakılırken, diğer 24 sanık ise ifadeleri alınmak üzere Adana'nın Kozan ilçesinde hakim karşısına çıkarıldı. Sanıklardan üç kişi denetimli olarak serbest bırakılırken, 21 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası Adana, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya, Muğla ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheli şahıslardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına çıkarılmıştı.

Operasyonda 10 adet bilgisayar, bir adet pompalı tüfek ve bir adet kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi de ele geçirildi. Öte yandan, olayla alakalı olarak Türkiye'nin birçok şehrinden şikayet başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili olarak kalabalık bir polis eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında 24 şüpheli adliyeye çıkarılarak savcılık tarafından ifadeleri alınmıştı. İfadesi alınan 24 zanlıdan 21'i tutuklanırken, 3'ü ise denetimli olarak serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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