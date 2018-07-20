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Bahçeli: Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır?
Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse "yaylalar yaylalar" türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;
Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse "yaylalar yaylalar" türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir.
Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?
Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye yeltenenler ademe mahkum olacaklar, hayat boyu mahcubiyet yaşayacaklardır."
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Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
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