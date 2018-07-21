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21 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra'yı ziyaret edecek, Abdal Musa Anma Etkinlikleri'ne katılacak.
(İstanbul/12.00/Antalya/20.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Vadisi Rekreasyon Projesi alanını, terörden zarar gören bölge şantiyelerini, Ali Paşa ve Üçkuyular TOKİ şantiyelerini, Melik Ahmet Gazi Caddesi, İçkale Hz. Süleyman Cami, Dicle Millet Bahçesi ve Valiliği ziyaret edecek, basın açıklamasında bulunacak.
(Diyarbakır/09.45-15.30)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına iştirak edecek.
(Buenos Aires)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze)
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Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
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