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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.
20 Temmuz 2018 23:48
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. Yıldönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği ziyaret kapsamında, başkent Lefkoşa'da KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmede 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Kıbrıs Türkü ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi niyet, saygı ve selamlarını getirdiklerini söyledi. Her şartta ve koşulda Kıbrıs Türk halkı ile birlikte olduklarını ve olacaklarını ifade eden Oktay, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüştüklerini dile getirdi ve görüşmede Kıbrıs konusu ve genel anlamda kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı ile adadaki çözüm çabaları ve yapısal değişikliklerle alakalı Kıbrıs'ta neler yapılabileceği ile ilgili görüş alışverişi yaptıklarını belirten Oktay, Başbakan Erhürman ile de bu konuları değerlendirme fırsatı bulacaklarını söyledi.

"Rum tarafının farklı engellemeleri ile çözüme bir türlü ulaşılamadı"

Oktay, Kıbrıs Türkü'nün çözüm odaklı arayışlarında da Türkiye'nin yanlarında olacağını dile getirerek, "Kıbrıs Türkü'nün çözüm arayışlarında da her zaman sonuna kadar yanlarında olacağız. Her zaman çözümün taraftarı olduk" şeklinde konuştu. Adada barışın sağlanması konusunda çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Oktay, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak üzerimize düşeni yaptık ama her seferinde ne yazık ki Rum tarafının farklı engellemeleri ile çözüme bir türlü ulaşılamadı" dedi.

KKTC'de günlük hayatı kolaylaştıracak birçok proje gerçekleştirildiğini belirten Oktay, "300'e yakın proje yürüttük ve yürütüyoruz. Ana projelere baktığımızda günlük hayata en çok yansıyan proje su projesi oldu. Suyun Türkiye'den getiriliyor olması, çok farklı bir yöntemle deniz aşırı getiriliyor olması ve sonrasında yerele kadar dağıtımının yapılıyor olması yüzde 90'ın üzerinde KKTC'de su sorununu çözen bir yaklaşımdı" diye konuştu.

Oktay, su projesi kapsamında suyun tarımsal arazilerde de kullanılabilmesine imkan sağlayacak çalışmaların devam ettiğini ve KKTC ile birlikte yürütüldüğünü kaydederek, diğer bir proje olan elektrik projesinin de en kısa zamanda hayata geçirileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kesin talimatı olduğunu söyledi. Her iki projenin de adadaki barış sürecine olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Oktay, Kıbrıs Türk halkına 1974 öncesini kimsenin bir daha yaşatamayacağını sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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