1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-20' operasyonu

Kent genelinde havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapıldı
20 Temmuz 2018 23:51
Yazdır
İstanbul'da 'Kurt Kapanı-20' operasyonu

İstanbul'da, 190 noktada 2 bin 600 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-20" operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 21.00'de başlayan "Kurt Kapanı-20" operasyonuna, İstanbul Emniyeti'ne bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı uygulama kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler ve umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 190 noktada, 2 bin 600 polisle denetim yapıldı.

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amaçlanan uygulamada, kentin tüm giriş ve çıkışları karadan, havadan ve denizden sıkı denetimden geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı uygulama, 23.00'te sona erdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 468 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
21 Temmuz 2018 00:10		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü
20 Temmuz 2018 23:48
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
20 Temmuz 2018 22:40		 Bahçeli'den bedelli açıklaması... 28 güne ne gerek var?
20 Temmuz 2018 21:10
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
20 Temmuz 2018 20:44		 Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
20 Temmuz 2018 19:46
CHP genel merkezinden muhaliflere kurultay resti
20 Temmuz 2018 19:22		 Bakan Gül: Yargıya güven anlayışını hep beraber tesis edeceğiz
20 Temmuz 2018 19:01
İzmir'de 41 göçmen yakalandı
20 Temmuz 2018 18:32		 Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünü kutladı
20 Temmuz 2018 17:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı
Bedelli askerlik görevi nerede yerine getirilecek?
21 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok ve boş konuşan tip 3
atiba hutchinson 1
dar düşünen insan 2
açılışa özel indirim 1
burdur 2
arabanın lpg sistemini değiştirmek 1
arabanın arka sileceğini değiştirmek 1
yolda bulunan 50 lira 1
teselya 1
17.30 2
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam