Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor

TBMM ye sevk edilen torba yasayla, sağlık çalışanlarına her yıl için 60 gün yıpranma hakkı verilmektedir.

Bu iyileştirmeler, tabip meslek grubunda yer alan tabip ve diş tabiplerini de kapsamaktadır.

Oysa, veteriner hekimler de 657 sayılı Kanun kapsamında hekimlerle birlikte "Sağlık Hizmetleri Sınıfında" aynı özlük haklara sahip olarak yer almaktadır.

Veteriner hekimler, hizmetlerini köy ve ahır şartlarında zorlu bir çalışma ortamında, ayrıca 200'den fazla zoonoz hastalık riski altında yürütmektedirler.

Bu nedenle, 2008 yılına kadar yılda 2 ay fiili hizmet zammı öngörülmüştü. 2008 yılındaki yasa değişikliğiyle bu fiili hizmet zammı kaldırıldı.

Bugün; taşrada 200'den fazla zoonoz hastalık nedeniyle, veteriner hekimlik ve beşeri hekimlik uygulamaları birçok konuda ortak çalışma alanları oluşturmuşlardır. Ve Dünyada "Tek Sağlık" konsepti uygulamaları başlatılmıştır.

Sağlık hizmeti alanında, benzer görev ve sorumluluk üstlenen ve ortak çalışmalar yürüten iki mesleğin özlük hakları yönünden eşit haklara sahip olması gerekir.

Ancak; mevcut düzenlemelerde hayvan sağlığı hariç tutularak veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır.

Veteriner hekimler, sağlık alanında çalışanlarla ilgili yapılacak özlük hakları düzenlemelerinde, hayvan sağlığı alanında çalışan personelin de düzenleme dahil edilmesini talep etmektedir.