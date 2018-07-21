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Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm öğretmenlere mektup gönderdi.
21 Temmuz 2018 00:57
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Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm öğretmenlere mektup gönderdi.

İŞTE O MEKTUP

Değerli Meslektaşlarım,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlamış bulunuyorum. Okulu, öğretmenler odasını bilen ve o günleri daima hatırlayan biri olarak sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Sizler gibi meslek hayatıma ben de öğretmen olarak başladım. Daha sonra akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde, kurumlarda görev yaptım. Kısacası ömrüm okullarda, eğitim ortamlarında geçti. İçinizden bazı öğretmen arkadaşlarımla birçok çalışmada aynı havayı teneffüs ettik, aynı mekanları paylaştık. Sizlerin neler hissettiğinin, neler düşündüğünün farkındayım. Şimdi, Milli Eğitim Bakanlığının koridorlarında benim şahsımda temsil edildiğinizi; aklımda, düşüncemde, gönlümde, duygularımda hissiyatınızın taşındığını bilmenizi isterim.

Samimiyetle ifade etmek isterim ki görevimi ifa ederken en önemli güvencem siz değerli meslektaşlarım olacaktır. Başarılı olacaksam bu, sizlerin sayesinde; desteği, duası ve katkılarıyla olacaktır.

Sevgili Mesai Arkadaşlarım,
Günümüz dünyasında kişilere atfedilen değer, insanlara duyulan saygı, aslında çalıştıkları kuruma verilen değer ve saygı ile doğru orantılıdır. Bu itibarla her bir öğretmen arkadaşımın, Milli Eğitim Bakanlığının değerli bir mensubu ve Bakanlığımızın saygın bir bireyi olmakla gurur duymasını istiyorum. Yine Bakanlığımızın yaptığı her güzel işi ve gerçekleştirdiği her anlamlı faaliyeti; öğretmenlerimizin "Bunu, benim Bakanlığım yaptı." diye sahiplenmesini ve benimsemesini istiyorum.

Bilindiği gibi okullar, derslikler, laboratuvarlar, kitaplar, velhasıl eğitime dair ne varsa; çocuklarımızın hukukunu koruma ve onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlama amacına yönelik inşa edilmiştir. Nihayetinde eğitimde yapılan her çalışmanın temelinde en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımız vardır.
Sevgili öğretmenlerime şu hususu ifade etmek istiyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Çünkü bugünü ve geleceği sizler yeşertiyorsunuz. Verdiğiniz emeğin, çektiğiniz sıkıntıların farkındayız. Bu meşakkatli görevi ifa ederken karşımıza çıkan engelleri elbirliği ile aşma gayreti içinde olacağız. Öğretmenlik sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek değil, daha ziyade öğretmenin kendi kemalatını tamamlama ve olgunlaşma yolculuğudur. Büyük ve fedakar MEB ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. İyiye, güzele ve hakikate dair ne varsa ülkemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşünceler içinde tüm öğretmen arkadaşlarıma sağlıklı, huzur dolu bir ömür, güzel bir gelecek ve yaptıkları özverili çalışmalarda başarılar diliyorum.

Bu vesileyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi, bilhassa bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yapmakta iken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

Memurlar.Net
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