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Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm öğretmenlere mektup gönderdi.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm öğretmenlere mektup gönderdi.
İŞTE O MEKTUP
Değerli Meslektaşlarım,
Sizler gibi meslek hayatıma ben de öğretmen olarak başladım. Daha sonra akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde, kurumlarda görev yaptım. Kısacası ömrüm okullarda, eğitim ortamlarında geçti. İçinizden bazı öğretmen arkadaşlarımla birçok çalışmada aynı havayı teneffüs ettik, aynı mekanları paylaştık. Sizlerin neler hissettiğinin, neler düşündüğünün farkındayım. Şimdi, Milli Eğitim Bakanlığının koridorlarında benim şahsımda temsil edildiğinizi; aklımda, düşüncemde, gönlümde, duygularımda hissiyatınızın taşındığını bilmenizi isterim.
Samimiyetle ifade etmek isterim ki görevimi ifa ederken en önemli güvencem
siz değerli meslektaşlarım olacaktır. Başarılı olacaksam bu, sizlerin sayesinde;
desteği, duası ve katkılarıyla olacaktır.
Bilindiği gibi okullar, derslikler, laboratuvarlar, kitaplar, velhasıl eğitime
dair ne varsa; çocuklarımızın hukukunu koruma ve onların geleceğe daha güvenle
bakmalarını sağlama amacına yönelik inşa edilmiştir. Nihayetinde eğitimde yapılan
her çalışmanın temelinde en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımız vardır.
Bu duygu ve düşünceler içinde tüm öğretmen arkadaşlarıma sağlıklı, huzur dolu bir ömür, güzel bir gelecek ve yaptıkları özverili çalışmalarda başarılar diliyorum.
Bu vesileyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi, bilhassa bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yapmakta iken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sevgi ve saygılarımla...
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