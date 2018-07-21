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Van'da terör suçundan aranan bir kişi yakalandı

Van'da terör suçundan aranan bir kişi yakalandı .
21 Temmuz 2018 02:13
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Van'da terör suçundan aranan bir kişi yakalandı

Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21.07.2018 tarihinde saat 00.30 sıralarında Van-Erciş karayolu üzerinde, Ünseli Mahallesi girişinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında yapılan uygulamada durdurulan 04 D 4954 plakalı araç içerisinde bulunan M. A. isimli şahsın şüpheli hareketleri sonrasında yapılan sorgulamasında Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan dolayı Mersin 1. İnci Sulh Ceza Mahkemesince yakalamasının olduğu tespit edildi.

Muradiye jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs mevcutlu olarak savcılığa sevk edilecek.
İhlas Haber Ajansı
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Van'da terör suçundan aranan bir kişi yakalandı
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