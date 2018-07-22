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Öğretmen adayları, 2018 KPSS Eğitim Bilimleri testini değerlendiriyor

2018 KPSS Eğitim Bilimleri sınav oturumu tamamlandı.
22 Temmuz 2018 17:10
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Öğretmen adayları, 2018 KPSS Eğitim Bilimleri testini değerlendiriyor

ÖABT ile birlikte sonuçları, öğretmen alımlarında kullanılacak olan 2018 KPSS Eğitim Bilimleri sınav oturumu tamamlandı.

Saat 14:15'te başlayan sınav 130 dakika sürdü.

5 Ağustos tarihinde yapılacak ÖABT ve bu sınav sonuçlarıyla adaylar 2018 ve 2019 yılı KPSS sınavına değin yapılacak öğretmen alımlarına başvurabilecekler.

Sınava giren adayların memurlar.net forumundaki değerlendirmelerini görmek ve bu paylaşımlara katılmak için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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