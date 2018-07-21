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2018 KPSS Lisans sınavına girecek adaylara başarılar dileriz.
Memurlar.net olarak, 2018 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi ile Eğitim Bilimleri oturumlarındaki sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileriz.
Pazar günü yani 22 Temmuz'da; 2018 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi ile Eğitim Bilimleri oturumları uygulanacak.
2018 yılı çift yıl olduğu için özellikle Genel Kültür ve Genel Yetenek Testleri önemlidir. Zira bu sınav sonuçlarıyla, 2020 yılındaki KPSS'ye kadar personel alımları (memur, işçi, 4/B sözleşmeli) sadece 2018 KPSS sınav sonuçları kullanılacaktır.
Memurlar.net'in forum bölümünün KPSS sayfaları, sınav biter bitmez, adayların soruları ve cevapları değerlendirmeleri için hazır olacaktır.
Memurlar.net olarak hem GY GK testine girecek adaylara hem de Eğitim Bilimleri Testine katılacak öğretmen adaylarına başarılar dileriz.
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