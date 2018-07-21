1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankalardan bedelli için uygur kredi koşulları hazır

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun kredi koşullarıyla destek sağlayacağına inanıyorum" dedi
21 Temmuz 2018 06:10
Yazdır
Bankalardan bedelli için uygur kredi koşulları hazır

Türkiye'nin son dönemlerde gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden bedelli askerlik konusundan bir açıklama da Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) geldi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün bedelli askerliğe yaklaşımıyla ilgili uygulamanın finansmanı açısından değerlendirmelerde bulundu.

Bankaların kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendilerinin yapacağını belirten Aydın, "Bankacılık sektörünün, gençlerimiz beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

UYGUN KOŞULLAR OLACAK

Bedelli askerlik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin normal seyrinde devam edeceğinin altını çizen Aydın, "Bedelli askerlik düzenlemesiyle gençlerimiz, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebilecek" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,258 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kültür ve bilimde dünya açılımı
21 Temmuz 2018 08:15		 Dolmabahçe'de çöken yol trafiğe açıldı
21 Temmuz 2018 07:35
Ülkenin kuzeyinde yağmur bekleniyor-Haritalı
21 Temmuz 2018 06:30		 Bingöl'de anız yangını ağaçlara sıçradı
20 Temmuz 2018 19:33
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
20 Temmuz 2018 18:31		 128 yıllık karakol binası aile eğitim merkezi olacak
20 Temmuz 2018 18:23
Bursa'da polise bıçaklı saldırı
20 Temmuz 2018 18:16		 Kurumlar, tıbbi atık konusunda bilgilendirildi
20 Temmuz 2018 18:09
Dolmabahçe'de yol çöktü
20 Temmuz 2018 17:37		 193 bin lira hibeyle yaptırılan tuvaletin açılış töreni yapıldı
20 Temmuz 2018 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
Bedelli'de 28 gün ayarı gündemde
Bedelli askerlik görevi nerede yerine getirilecek?
Kılıçdaroğlu'dan kurultay resti
Damat dehşet saçtı: 5 ölü, 4 yaralı
Bakan Selçuk: Eski alışkanlıklarla başarı elde edilmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saçını kalemle topuz yapan kadın 5
17.30 2
künye 1
saçlarını kendi kesen kadın 2
imla hatası içeren başlık 1
saf çıkarcı eğilim 2
sergio ramos 2
bedelli askerlik 2
Hasta bina sendromu 1
efsane entryler 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam