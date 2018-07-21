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CHP'de delegelere kurultay baskısı

Muharrem İnce taraftarları olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına yaklaştıklarını açıklarken, Genel Merkez 'yerel seçim' kozunu öne sürdü. Parti yönetimi imzacı delegeleri arayarak imzalarını çekmeleri karşılığında belediye meclis üyeliği gibi siyasi rüşvetler teklif ediyor
21 Temmuz 2018 07:05
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CHP'de delegelere kurultay baskısı

CHP'de olağanüstü kurultay için gerekli olan imza sayısına ulaşılmasına çok az kaldığını belirten Muharrem İnce taraftarları ile Genel Merkez arasındaki çekişme had safhasına çıktı. İnceciler, imzaların 604'e ulaştığını belirtirken, Genel Merkez de İnce'yi destekleyen delegelere "Önümüzde yerel seçimler var" diyerek imzalarını çekmeleri karşılığında belediye meclis üyeliği gibi siyasi rüşvetler öneriyor.

CHP'de Muharrem İnce taraftarlarının, kurultayın toplanabilmesi için gerekli olan 634 imzaya Pazartesi gününden önce ulaşmayı hedefledikleri ifade ediliyor. İnce taraftarları, bu sayıya ulaşma sorunlarının bulunmadığı izlenimini vermeye çalışırken, iki taraf da birbirlerini yalancılıkla suçluyor. İnceciler, 600'e yaklaştığını ifade ederken, "Pazartesi'nden sonra imza almayacağız. Şimdi verin" denilerek treninin kaçırılmaması gerektiği mesajıyla delegeler ikna edilmeye çalışılıyor.Genel Merkez de, "Bu tren kaza yapacak, toplayamayacaklar. O trene bindin ama bir an önce trenden atla. Önümüzde yerel seçimler var" diyerek, delegelere imzalarını çekmeleri veya imza vermemeleri karşılığında belediye meclis üyeliği gibi önerilerle delegeleri imza vermemeye ikna etmeye çalışıyor.

ÇİFTE BASKI

Delegeler üzerinde etkili olduğu bilinen belediye başkanlarının "koltuklarını kaybetmemek" için "imza kozunu" kullandığı parti kulislerine yansıyor. Şu ana kadar sessiz kalan çoğu belediye başkanının, genel merkezden teyit beklediği ileri sürülüyor. Bazı parti yöneticilerinin de, kurultayın toplanabileceğini, imzalara ulaşıldığını düşünmeleri dikkat çeken bir detayı oluşturuyor. Parti yönetiminden bazı isimlerin, "600 sayısını görmeleri durumunda istifalarını masaya koymayı düşündükleri" ifade ediliyor. İnce'nin, yeterli imzaya ulaşıp kurultayı toplaması durumunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayabileceği üzerinde kuvvetli olarak duruluyor. Ancak Kılıçdarolğu'nun, bir başka ismi işaret edip etmeyeceği merak konusu.

TEZCAN'IN ADAYLIĞI

Parti kulislerinde ayrıca, verilen imzaların tamamının İnce'ye destek imzası olmadığı, bir yönetim değişikliğini isteyenlerin imzası olduğunu söyleyen bir kesim de var. Dolayısıyla delegelerden gelecek tavır, İnce'nin karşısına bir başka ismin çıkıp çıkmamasını belirleyecek. Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin olmaması durumunda parti sözcüsü Bülent Tezcan'ı çıkarabileceği kulislerde konuşuluyor. CHP'de Muharrem İnce'nin başlattığı olağanüstü kurultay girişiminin, partide derin bir kırılma ve bölünmeye sebep olduğu görüşü dile getiriliyor. Bu kırılmanın parti Meclis grubuna da yansıyacağı ifade ediliyor. Kendisi Meclis dışında kalan ve parti grubundan da en fazla 10-15 milletvekili üzerinde etki sahibi olan Muharrem İnce'nin, genel başkan olsa bile parti grubuna nasıl hakim olabileceğiyle ilgili soru işaretleri de dile getiriliyor. Bu nedenle grupta da çatlağın büyüyebileceği belirtiliyor.

PARTİDE SERT KIRILMA

Kulislerde, yarışı kim kazanırsa kazansın bu kırılmanın kolay kolay toparlanamayacağı yorumları yapılıyor. Yerel seçime bu tabloyla gidileceği ve kaybeden tarafın yerel seçimde çalışmayacağı belirtiliyor. Bunun da rakip partilerin işine yarayacağı ve yerel seçimlerden alınacak "başarısız" bir sonucun, yarışı kazanan tarafı da sorumlu kılacağına dikkat çekiliyor.

604 restleşmesi

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, twitter'dan "Kurultay çağrımızın 5'inci gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır" paylaşımı yaparken, partinin Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 604 imzanın bugün saat 11.00'e kadarkendilerine ulaştırılması durumunda gereğini derhal yapacaklarını bildirdi.

BÜLENT TEZCAN CANLI YAYINDA REZİL OLDU

CHP-FETÖ ilişkisinde her taşın altından çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Pensilvanya'da FETÖ elebaşıyla görüştüğü iddiaları nedeniyle gergin günler geçiriyor. Pensilvanya'ya giden 5 CHP'li vekil arasında olduğu belirtilen Tezcan, önceki gece CNNTürk'te telefonla katıldığı canlı yayında gazeteci Nedim Şener ile tartıştı.

Nedim Şener'in, CHP'li eski vekillerin MİT tırları belgesini Bülent Tezcan'ın verdiği iddiasını hatırlatması üzerine Tezcan yayına bağlantı. Şener, Tezcan'ın bu iddianın kendisine ait olmadığını Tezcan'ın birileri tarafından işletildiğini söyledi. Tezcan'ın ABD'ye bir kuruluşun davetlisi olarak gittiğini savunarak "Benim Fetullahçılarla herhangi bir alışverişim yok" demesi üzerine gazeteci Şener, Tezcan'a "ABD'ye niye gittin halı satmaya mı? Hangi kurumun davetiyle gittiğinizi nasıl bilmezsiniz? Sizin partilileriniz FETÖ'nün yayın organlarının önünde nöbet tutmadı mı? Siz nasıl Atatürk'ün partisisiniz" sözleriyle karşılık verdi. Köşeye sıkışan CHP'li Tezcan telefonu kapatarak adeta sorulardan kaçtı.

Şerife Güzel

Star Gazetesi
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