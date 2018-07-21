Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor

Komisyonda yapılan değişiklik ile, Emniyet ve TSK'da oluşturulan ve "iade havuzu" olarak nitelendirilebilecek, "FETÖ'den iade edilenlere görev verileceği araştırma merkezi"nin, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları için de oluşturulması kararlaştırıldı.

Ayrıca komisyondaki bir başka değişiklik ile, Emniyet ve TSK'da yargılamaları sonucunda görevlerine iadeye hak kazanan personelin silahlarının da iade edilmesi, silahlarının iade edilememesi durumunda da o günkü rayiç bedel üzerinden ücretinin ödenmesi kararlaştırıldı.

Düzenleme, Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.