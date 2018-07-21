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Kılıçdaroğlu'dan kurultay resti

CHP'de beşinci gününü geride bırakan olağanüstü kurultay tartışmasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Olağanüstü kurultayın toplanması için delegelerden imza toplayan Muharrem İnce cephesinin, toplanan imza sayısının 604'e ulaştığını açıklamasının ardından, genel merkez yönetiminden "rest" açıklaması geldi
21 Temmuz 2018 07:20
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Kılıçdaroğlu'dan kurultay resti

CHP'de beşinci gününü geride bırakan olağanüstü kurultay tartışmasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Olağanüstü kurultayın toplanması için delegelerden imza toplayan Muharrem İnce cephesinin, toplanan imza sayısının 604'e ulaştığını açıklamasının ardından, genel merkez yönetiminden "rest" açıklaması geldi.

Sürece ilişkin sessizliğini uzun süredir koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 604 imzanın yarın 11.00'e kadar genel merkeze teslim edilmesi halinde "gereğinin yapılacağını" bildirdi.

Çağrıya ret

İnce cephesinden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise genel merkezin çağrısına ret niteliğinde yanıt verdi. Tüzün, "Partimizin Tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli Kurultay Delegesi imzası Genel Merkezimize teslim edilecektir" açıklaması yaptı.

Restin gerekçesi

Alınan bilgilere göre İnce cephesinin elinde 604 imza olmadığını, her gün yapılan açıklamalarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini düşünen genel merkez yönetimi böyle bir hamle yapma kararı aldı. Yaşanan tartışmaların partiye zarar verdiğini ve partinin yerel seçimlere hazırlanmasını engellediği görüşünde olan genel merkez yönetiminin, bu hamlesiyle hem İnce cephesine hem de delegeye net bir mesaj vermek istediği kaydedildi.

Tartışmaların her gün yapılan açıklamalarla büyümesinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun ise 604 imzanın yarın teslim edilmesi halinde olağanüstü kurultayı bizzat kendisinin toplamaya hazır olduğu kaydedildi.

ŞEVKET YAMAN

Milliyet
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