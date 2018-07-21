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Dolmabahçe'de çöken yol trafiğe açıldı
Beşiktaş Dolmabahçe'de asfalt altındaki deformasyon nedeniyle meydana gelen çökmenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekiplerince onarılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı
Beşiktaş Kabataş Dolmabahçe yolu üzerinde dün akşam saatlerinde asfalt altındaki deformasyon nedeniyle çökme meydana geldi.
İHA'nın haberine göre çökme sonrası yolun Kabataş istikameti ulaşıma kapatılmasının ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gece boyu süren onarım ve asfaltlama çalışmalarının saat 06:00 itibariyle tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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