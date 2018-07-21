1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıkışan teröristler takviye istemiş

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son dönemde büyük darbe vurulan PKK terör örgütü üyelerinin aralarında yaptığı telsiz görüşmelerinde bölgeye takviye kuvvet istediği belirlendi
21 Temmuz 2018 07:25
Yazdır
Sıkışan teröristler takviye istemiş

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son dönemde büyük darbe vurulan PKK terör örgütü üyelerinin aralarında yaptığı telsiz görüşmelerinde bölgeye takviye kuvvet istediği belirlendi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre teröristlerin telsiz görüşmelerinde bölgede sıkıştıklarını ve en az 4 terör örgütü üyesinin takviye olarak Giresun ve Trabzon kırsalına gönderilmesini istediği tespit edildi. Bu telsiz görüşmeleri üzerine bölgeye geçiş güzergahında arama tarama faaliyetlerinin hızlandırıldığı öğrenildi.

BÖLGEDE 6 TERÖRİST BULUNUYOR

PKK terör örgütünün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan rapor İçişleri Bakanlığı'na ulaştırıldı. Rapora göre, bölgede 6 PKK'lının kaldığı ifade edildi.

Bölgede faaliyetlerini sürdüren terör örgütü üyesi Zerdeşt kodlu telsizi kullanan teröristin Tunceli kırsal alanındaki Munzur kodlu telsizi kullanan terör örgütü üyesiyle 8 Haziran 2018'de yaptığı görüşme tespit edildi. 4 teröristin bölgeye takviye olarak gönderileceği belirtilen görüşmeyi Zerdeşt kod adlı telsizi kullanan Roji veya Sorej kod adlı teröristlerin yaptığı belirlendi.

HANGİ TERÖRİST NEREDE GÖRÜLDÜ?

Öte yandan yabani hayvanların takibi için kurulan ancak terör örgütü üyelerinin yerlerinin belirlenmesinde de kullanılmaya başlanılan fotokapanların zaman zaman teröristleri görüntülendiği belirlendi. Öldürülen Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile Rodi kod adlı Levent Dayan'ın aralarında bulunduğu terör örgütü üyelerinin nisan, mayıs ve haziran aylarında nerelerde görüldüğü rapora yansıdı. Raporda yer verilen bazı bilgiler şöyle:

*9 Mayıs saat 03.00 sıralarında Giresun'un Çanakçı ilçesindeki verici ve 2 kilometre mesafedeki meteoroloji istasyonuna eş zamanlı sabotaj yapıldı. Ayrıca istasyonun yanına basma düzenekli tuzaklanan 1 kilo patlayıcı imha edildi.

*26 Mayıs'ta Giresun'un Güce ilçesi Dokuzkonak köyü yolunda saat 07.30 ve 08.30 sıralarında iki teröristin fotokapan görüntüsü alındı. Teröristlerden birinin Rojhat-Ankara kod adlı Rahman Sümer olduğu belirlendi.

*27 Mayıs'ta Giresun'un Güce ilçesi Dokuzkonak köyü yolunda Zap kodlu telsizi kullanan Türk Tarık kod adlı Barış Öner'in fotokapan görüntüsü alındı.

*9 Haziran'da Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş Mahallesi Kurbantepe mevkisinde Karadeniz Eyalet Sorumlusu Zeynel kodlu telsizi kullanan Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır fotokapanda görüldü.

GIDA MALZEMESİ ÇALDILAR

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Damlıköy'de bulunan iki ikametten 2 Nisan'da yaklaşık 50 kilogram yaşam malzemesi çalındı. 23 Haziran'da Giresun'un Doğankent ilçesi Süttaşı Mahallesi Ağaçbaşı Yaylası'nda A.V. adlı kişiye ait bakkaldan yaklaşık 500 kilo gıda maddesi çalındı. Bu hırsızlık olayının yaşandığı bölgeye yakın olan Ağaçbaşı Yaylası'nda 9 Temmuz'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

GRUPLARDA HANGİ TERÖRİSTLER VAR?

Kawa kod adlı İranlı ve Sorej kod adlı İranlı'nın bir grup olduğu, Zap-Zeryer kodlu telsizi kullanan Türk Tarık kod adlı Barış Öner'in yanında ise Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan yer aldığı tespit edildi. Zigana kodla telsizi kullanan Rojhat Ankara kod adlı Rahman Sümer'in yanında ise Rüzgar kod adlı Reşit Ertuş'un bulunduğu raporlarda yer aldı.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 600 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MİT'in Azerbaycan'dan getirdiği FETÖ'cü tutuklandı
21 Temmuz 2018 07:10		 7 Şubat, FETÖ'nün ilk darbe girişimi
21 Temmuz 2018 06:20
Van'da terör suçundan aranan bir kişi yakalandı
21 Temmuz 2018 02:13		 FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 7 tutukalma
20 Temmuz 2018 21:59
FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Hancı'ya 15 yıl hapis cezası
20 Temmuz 2018 21:08		 Ardahan'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ'cü tutuklandı
20 Temmuz 2018 20:00
TSK'dan Münbiç'te 17'nci devriye
20 Temmuz 2018 16:37		 FETÖ itirafçısı 'hakim savcı çalışma evleri'ni anlattı
20 Temmuz 2018 15:35
Elazığ'da 1 terörist teslim oldu
20 Temmuz 2018 14:51		 FETÖ'nün 'izdivaç ablası'na 7 yıl 11 ay hapis
20 Temmuz 2018 13:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
Bedelli'de 28 gün ayarı gündemde
Bedelli askerlik görevi nerede yerine getirilecek?
Kılıçdaroğlu'dan kurultay resti
Damat dehşet saçtı: 5 ölü, 4 yaralı
Bakan Selçuk: Eski alışkanlıklarla başarı elde edilmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saçını kalemle topuz yapan kadın 5
17.30 2
künye 1
saçlarını kendi kesen kadın 2
imla hatası içeren başlık 1
saf çıkarcı eğilim 2
sergio ramos 2
bedelli askerlik 2
Hasta bina sendromu 1
efsane entryler 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam