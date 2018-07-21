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Adnan Oktar grubunun şifreli konuşmaları çözüldü
Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi.
Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddalara göre şöyle sıralandı:
İŞTE ŞİFRELİ KONUŞMALAR
Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor
Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı
Arkasından dedıkodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak
Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı
Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?
100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.
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