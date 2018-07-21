Terör dairesine 7 takviye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay'a seçilen 100 yeni üyenin daireleri belli oldu. İş yükünün hafifletilmesi için üye sayısı arttırılan Yargıtay'ın en kritik dairelerinde, FETÖ ve diğer örgüt dosyalarına bakmakla görevli 16. Ceza Dairesi'ne takviye yapıldı. Yapılan yeni görevlendirmelerle en fazla üye en kritik dairelerden birisi olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne verildi. Buna göre, "Anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast, casusluk ve silahlı örgüt" dosyalarına bakan 16. Ceza Dairesi'ne, 100 üyeden 7'si görevlendirildi. 16. Ceza Dairesi'nin üye sayısı 16 oldu.

KRİTİK DAVALARA BAKIYOR

İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz incelemelerine bakan 16. Ceza Dairesi'nde, ilk derece mahkeme sıfatıyla kritik davalar görülüyor. Dairede devam eden davaların arasında, Selam Tevhid, Kozmik Oda, FETÖ'den tutuklananların tahliyesine ilişkin usulsüz kararlara imza atan hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in yargılandığı davalar bulunuyor. Bütün FETÖ dosyaları, Akıncı ve Genelkurmay çatı davası gibi tüm darbe davaları ile 28 Şubat postmodern davasının temyiz incelemesini de bu daire yapacak.

İŞTE GÖREVLENDİRİLENLER

16. Ceza Dairesi'ne görevlendirilen üyeler arasında söz konusu davaların duruşma savcılığını yapan Kenan Zeybek de bulunuyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı iken üye seçilen Mustafa Doğru, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü iken üye seçilen Ekrem Çetintürk, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde daire başkanı iken üye seçilen Nazım Durmaz ve Şerafettin Saka, Koza-İpek Davası ve Kara Harp Okulu Davası'na bakan eski Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Yavuz ile Yargıtay Savcısı iken üyeliğe seçilen Celal Albay söz konusu dairede görevlendirildi.

9. CEZA'YA 6 YENİ ÜYE

15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile HSK, HYK üyelerinin yargılanmasını yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne de 6 yeni üye verildi. Buna göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine seçilen Ergün Şahin, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı iken seçilen Rifat İnanç, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay'a üye seçilen Ali Doğan, İstanbul hakimiyken üye olan Abdurrahman Orkun Dağ ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanları Ali Öztürk ile Fikret Demir Yargıtay 9. Ceza Dairesinin yeni üyeleri oldu.

İSTİSMARA ALTI YENİ ÜYE

Son günlerde tartışma konusu olan "Çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, kısırlaştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gelen dosyalara bakmakla görevli 14. Ceza Dairesi'ne de 6 üye verildi. Üyelerin arasında elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı FETÖ çatı davasını açan Serdar Coşkun, eski Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Çorumlu ve 28 Şubat Davası'na bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski üyesi Turan Kök de bulunuyor.

Sabit üyeler belirlendi

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Ceza ve Hukuk Genel Kurullarında sürekli görev alacak üyeleri de belirledi. Buna göre, 20'şer üyenin görev yapacağı Genel Kurullar için her hukuk ve ceza dairesinden birer üye seçildi. Söz konusu üyeler, dairelerde görev almaksızın Genel Kurul'da sabit olarak görev yapacak. Kurullarda, toplantı ve görüşme yeter sayısı 15 olarak belirlenirken, toplantıda bulunanların üçte ikisinin oyuyla karar alınabilecek.

Bilişime bakacak

Eski Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı İdris Ünal, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı ve eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kanar da "bilişim suçları ile işkence, mala zarar verme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, sahtecilik" gibi suçlarla ilgili incelemelere bakan Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde görevlendirildi. "İhaleye fesat karıştırma, nüfuz ticareti, göreve ilişkin sırrın açıklanması, kamu görevinin terki veya yapılmaması" gibi suçlarla ilgili incelemelere bakan 5. Ceza Dairesi'ne de 4 yeni üye verildi. Bu isimlerin arasında Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri İbrahim Pektaş da bulunuyor. FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmalarını yürüten eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir "yağma ve niteliklİ yağma" suçlarına bakan 6. Ceza Dairesi'nde, eski Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Cenikli de "Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık" suçlarına bakan 15. Ceza Dairesi'nde görev yapacak.

Osman Özgan