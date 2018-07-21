Malını yurt dışına satan daha çok kazanıyor

Yurt içinde mal üreterek, yurtdışına ihracatta bulunan şirketler kurlarda yaşanan artışın etkisi ile 2013 yılından bu yana çok ciddi kazançlar elde ediyor. Son 4,5 yılda (2013- Haziran 2018) yurt içine mal satan firmaların ortalama satış fiyatları yüzde 53,6 artış gösterirken, yurt dışına mal satan firmaların fabrika satış fiyatları ortalama yüzde 89,7 artış gösterdi. Aynı dönemde üretici maliyetlerinin de yüzde 59,9 arttığı hesaba katıldığında, yurt dışına yurt dışına ihracatta bulunanlar önemli bir fiyat avantajı yakalamış görülüyorlar. Kurların özellikle daha hızlı arttığı 2016-2018 arasında ise yurt içine satış yapan üreticiler ortalama yüzde 21,6 fiyat artışı yakalamış oldu. Aynı dönemde maliyetlerdeki artışın yüzde 32,1 olduğu hesaba katıldığında, yurt içine satışların ciddi bir maliyet baskısı altında kaldığı aşikardır. Ama yurt dışına mal satan üreticiler için yüzde 21,6 yurt içi satış fiyat artışı ve yüzde 32,1 yurt içi maliyet artışına karşılık yüzde 46,5 yurt dışı satış fiyatı çok ciddi bir kazanç aralığı olduğunu göstermektedir.

EN KARŞI SEKTÖR GİYİM

Üretici maliyetleri ve yurt dışı satış fiyatlarındaki değişimler hesaba katıldığında, 2016 sonundan 2018 Haziran ayına kadar ortalama fiyat değişimlerinde en karlı sektör 'giyim' olarak görülüyor. İmalat sanayinde ortalama yurt içi üretici fiyat artışının (maliyetlerin) yüzde 39,0'da olduğu dönemde yurt dışı satış fiyatlarının yüzde 46,6 arttığı görülüyor. İmalat sanayi toplamında ihracatın yurt içi maliyet artışının üzerinde bir fiyat artışı yaşadığı görülse de sektörel bazda çok daha yüksek ve düşük marjlar oluştuğu görülmektedir. Örneğin ana metal sektöründe yurt içi maliyet artışı yüzde 81,5'e ulaşırken, ihracatta fiyat artışı yüzde 69,7'de kalarak nerede ise ihracatın zararda olduğunu göstermektedir. Oysa gıda sektöründe yurt içi maliyet artışı yüzde 18,8'de kalırken, ihracat fiyatları yüzde 26,2 oranında artış göstermiştir. En yüksek kar marjı ise giyim sektöründe görülmektedir. Giyim sektöründe yurt içi maliyet artışı sadece yüzde 18,8'de kalırken, ihracat fiyatındaki artış yüzde 37,8'e ulaşmıştır.

İBRAHİM KAHVECİ