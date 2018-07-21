1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malını yurt dışına satan daha çok kazanıyor

Ülke içinde üretimi yapılarak, yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimini ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) haziran ayında yüzde 3,44, 2017 ortalamasına göre yüzde 18,2 ve 2016 ortalamasına göre de yüzde 46,5 arttı. Oysa aynı dönemde yurt içi satış fiyatları 2017 ortalamasına göre yüzde 9,4 ve 2016 ortalamasına göre de yüzde 21,6 artış göstermişti
21 Temmuz 2018 08:10
Yazdır
Malını yurt dışına satan daha çok kazanıyor

Yurt içinde mal üreterek, yurtdışına ihracatta bulunan şirketler kurlarda yaşanan artışın etkisi ile 2013 yılından bu yana çok ciddi kazançlar elde ediyor. Son 4,5 yılda (2013- Haziran 2018) yurt içine mal satan firmaların ortalama satış fiyatları yüzde 53,6 artış gösterirken, yurt dışına mal satan firmaların fabrika satış fiyatları ortalama yüzde 89,7 artış gösterdi. Aynı dönemde üretici maliyetlerinin de yüzde 59,9 arttığı hesaba katıldığında, yurt dışına yurt dışına ihracatta bulunanlar önemli bir fiyat avantajı yakalamış görülüyorlar. Kurların özellikle daha hızlı arttığı 2016-2018 arasında ise yurt içine satış yapan üreticiler ortalama yüzde 21,6 fiyat artışı yakalamış oldu. Aynı dönemde maliyetlerdeki artışın yüzde 32,1 olduğu hesaba katıldığında, yurt içine satışların ciddi bir maliyet baskısı altında kaldığı aşikardır. Ama yurt dışına mal satan üreticiler için yüzde 21,6 yurt içi satış fiyat artışı ve yüzde 32,1 yurt içi maliyet artışına karşılık yüzde 46,5 yurt dışı satış fiyatı çok ciddi bir kazanç aralığı olduğunu göstermektedir.

EN KARŞI SEKTÖR GİYİM

Üretici maliyetleri ve yurt dışı satış fiyatlarındaki değişimler hesaba katıldığında, 2016 sonundan 2018 Haziran ayına kadar ortalama fiyat değişimlerinde en karlı sektör 'giyim' olarak görülüyor. İmalat sanayinde ortalama yurt içi üretici fiyat artışının (maliyetlerin) yüzde 39,0'da olduğu dönemde yurt dışı satış fiyatlarının yüzde 46,6 arttığı görülüyor. İmalat sanayi toplamında ihracatın yurt içi maliyet artışının üzerinde bir fiyat artışı yaşadığı görülse de sektörel bazda çok daha yüksek ve düşük marjlar oluştuğu görülmektedir. Örneğin ana metal sektöründe yurt içi maliyet artışı yüzde 81,5'e ulaşırken, ihracatta fiyat artışı yüzde 69,7'de kalarak nerede ise ihracatın zararda olduğunu göstermektedir. Oysa gıda sektöründe yurt içi maliyet artışı yüzde 18,8'de kalırken, ihracat fiyatları yüzde 26,2 oranında artış göstermiştir. En yüksek kar marjı ise giyim sektöründe görülmektedir. Giyim sektöründe yurt içi maliyet artışı sadece yüzde 18,8'de kalırken, ihracat fiyatındaki artış yüzde 37,8'e ulaşmıştır.

İBRAHİM KAHVECİ
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 260 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Keleş getirildi
20 Temmuz 2018 09:59		 Kartlı ödemede yüzde 20 artış
20 Temmuz 2018 09:00
AB'nin Google kararı Android'i ücretli hale getirebilir
19 Temmuz 2018 15:02		 Bedelli, ikinci el piyasasını canlandırdı: At, balık, dumbell...
19 Temmuz 2018 10:31
İnşaat sektörüne kadın eli değdi
17 Temmuz 2018 08:15		 Doğuş Grubu'ndan hisseleri düşen Garanti Bankası açıklaması
12 Temmuz 2018 13:51
'10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi
12 Temmuz 2018 11:20		 Havada rekor zamanı
12 Temmuz 2018 08:00
THY ilk yarı yıl doluluk oranıyla rekor kırdı
10 Temmuz 2018 15:34		 Türk Telekom'da yönetim alacaklı bankalara geçiyor
05 Temmuz 2018 16:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
Bedelli'de 28 gün ayarı gündemde
Bedelli askerlik görevi nerede yerine getirilecek?
Kılıçdaroğlu'dan kurultay resti
Damat dehşet saçtı: 5 ölü, 4 yaralı
Bakan Selçuk: Eski alışkanlıklarla başarı elde edilmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
saçını kalemle topuz yapan kadın 5
17.30 2
künye 1
saçlarını kendi kesen kadın 2
imla hatası içeren başlık 1
saf çıkarcı eğilim 2
sergio ramos 2
bedelli askerlik 2
Hasta bina sendromu 1
efsane entryler 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam