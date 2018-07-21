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'Elimden kan kokusu gitmiyor' diyordu

Karaman'da 19 gündür kayıp olarak aranırken, inşaat işçisi Mehmet A. tarafından başına taşla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkan Hayati Canbulat cinayetiyle ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
21 Temmuz 2018 08:20
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'Elimden kan kokusu gitmiyor' diyordu

Hayati Canbulat, geçen 1 Temmuz'da ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Tüm çabalarına rağmen Canbulat'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Hayati Canbulat'ın kullandığı cep telefonunun, en son Elmadağ köyündeki baz istasyonun yakınlarında sinyal verdiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Canbulat'ın arkadaşı Mehmet A.'nın cep telefonunun da aynı bölgede sinya verdiğini saptadı. Çalışmasını Mehmet A. üzerinde yoğunlaştıran polis, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorguya alınan Mehmet A., Hayati Canbulat ile aralarında borç-alacak meselesi bulunduğunu, bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Şüpheli, birlikte gittikleri Elmadağ köyündeki ormanlıkta Canbulat'ı başına taşla vurup, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Mehmet A.'nın ifadesinin ardından olaya karıştığı ileri sürülen eşi ve 3 yakını da gözaltına alındı.

Polis, Mehmet A.'nın itirafı sonucu dün akşam saatlerinde 19 gündür kayıp olarak aranan Hayati Canbulat'ın çürümeye yüz tutan cesedini, ormanlıkta buldu. Canbulat'ın cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna getirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ÖLÜME TERK ETMİŞ

Karaman'da kayıp olarak aranırken, inşaat işçisi Mehmet A. tarafından başına taşla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkan Hayati Canbulat cinayetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Besicilik yapan Hayati Canbulat'ın, birlikte hayvan alıp sattığı Mehmet A. ile kaybolduğu 1 Temmuz günü, küçükbaş hayvan satın almak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirlendi. Canbulat'ın eve dönmemesi ve tüm aramalara rağmen izine rastlanılmaması üzerine ailesinin polise başvurduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, ilk olarak Hayati Canbulat'ın evinin çevresindeki 132 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Yapılan incelemede Canbulat'ın, en son Mehmet A. ile birlikte olduğu görüldü, mobese kayıtlarında da Mersin yönüne gittikleri belirlendi.

CEP TELEFONU SİNYALİ ELE VERDİ

Çalışmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, Hayati Canbulat ve Mehmet A.'nın cep telefonlarının Karaman- Mersin karayolunun 50'nci kilometresinde bulunan Elmadağ köyündeki baz istasyonun yakınlarında sinyal verdiğini saptadı. Ancak ne Canbulat'ın ne de Mehmet A.'nin izine rastlandı.

Araştırmasını derinleştiren polis, Mehmet A.'nın Mersin'in Silifke ilçesinde başka isim kullanarak inşaatta çalıştığını belirledi. Gözaltına alınan Mehmet A., Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Mehmet A., ilk ifadesinde Hayati Canbulat'ı tanımadığını söyledi. Ardından suçunu itiraf eden Mehmet A., Canbulat ile 4 yıldır hayvan alıp sattıklarını, olay günü de Mersin'e hayvan satın almaya gittiklerini söyledi. Canbulat'tan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri süren Mehmet A., yolda araç içinde tartıştıkları belirtti. Mehmet A., ifadesinde, ''Hayati'den 100 bin lira alacağım vardı. Yolda tartıştık. Araçtan inip, birbirimizi taşla darp ettik. Benim yanımda bıçak vardı. Onu kullanıp kullanmadığını hatırlamıyorum. Sonra Hayati, yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayın siniriyle Hayati Canbulat'ı olay yerinde bırakarak tekrar Karaman'a dönmek için yola çıktım'' dedi.

Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklaştıktan sonra aracının arızalandığını belirten Mehmet A., ''Aracım bozulunca kardeşim Yusuf A. ve arkadaşım Mehmet Y.'den yardım istedim. Mehmet Y. ve Yusuf A. çekiciyle gelip, beni ve aracı aldılar. Ben daha sonra Mersin'e çalışmaya gittim'' diye konuştu.

ELİNDEN KAN KOKUSUNUN GİTMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Mehmet A.'nın ifadesinin ardından, eşi, kardeşi Yusuf A., arkadaşı Mehmet Y. ile bir yakını da gözaltına alındı. Mehmet A.'nın eşine, cinayetten bahsettiği ve 10 gündür elinden kan kokusunun gitmediğini söylediği belirtildi. Mehmet A.'nın eşi ve yakını ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Mehmet A., kardeşi Yusuf A. ve arkadaşı Mehmet Y. ise adliyeye sevk edildi. Hayati Canbulat'ın, ormanlık alanda bulunan ve Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedinin otopsinin sürdüğü belirtildi
Anadolu Ajansı
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