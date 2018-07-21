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Yanlış parmağı ameliyat eden doktor açığa alındı

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, bir kadının yanlış parmağını ameliyat ettiği öne sürülen doktorun başlatılan soruşturma çerçevesinde açığa alındığını bildirdi
21 Temmuz 2018 08:30
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Yanlış parmağı ameliyat eden doktor açığa alındı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yalova Devlet Hastanesinde sol ayak parmaklarından birinde kırık teşhis edilen 27 yaşındaki Büşra Nergiz'in, yanlış parmağını ameliyat ettiği iddia edilen Opr. Dr. Ö.A. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "16 Temmuz'da basına yansıyan 'Yalova'da yanlış ameliyat iddiası' haberi üzerine ön inceleme başlatılmış olup 19 Temmuz'da Valilik oluru ile Yalova Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Karar
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